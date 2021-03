BOMBEIROS COMBATEM DOIS INCÊNDIOS EM ARACAJU NAS ÚLTIMAS 24 HORAS









10/03/21 - 11:53:52

Nas últimas 24 horas, o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) realizou o combate a dois incêndios em Aracaju. O primeiro atingiu uma loja que comercializa peças de automóveis, na noite da terça-feira,9, e o segundo foi em uma residência na madrugada desta quarta-feira, 10. As duas ocorrências foram atendidas pelas guarnições do Quartel Central.

O incêndio no comércio de peças aconteceu por volta das 21 horas da terça, na avenida Euclides Figueiredo, bairro Santos Dumont. “Precisamos realizar a abertura forçada do local para ter acesso e combater as chamas, que se concentravam em um galpão onde havia várias sucatas de carros em chamas. Para o combate, nós utilizamos água e líquido gerador de espuma (LGE). Por volta das 22h40 concluímos o combate e rescaldo, visando evitar a reignição do fogo”, afirmou o aluno do Curso de Formação de Sargentos, Ricardo Nobre.

Já por volta das 4h40 desta quarta foi registrado o acionamento para o incêndio em residência na rua Estância, bairro Cirurgia. “O fogo atingiu a garagem e um quarto da casa. Não havia ninguém no local no momento do incêndio e concluímos o trabalho por volta das 5h30″, informou o bombeiro.

Fonte: Ascom CBM/SE