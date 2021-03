Capacitação e recolocação em novas áreas são ofertados em plataforma online









10/03/21 - 15:19:02

Em consonância com sua posição de vanguarda na internet brasileira, o iG oferece a seus usuários uma plataforma de cursos online com mais de 500 opções em todas as áreas e que atendem demandas diferentes. É útil para quem quer incrementar o currículo, mudar de área ou se capacitar em alguma especialidade mais técnica.

Em parceria com instituições de ensino mantidas pelo grupo Ser Educacional, a plataforma está em constante aprimoramento, agregando mais conteúdos, módulos e opções, de pagamento e acompanhamento, para aqueles interessados em evoluir por meio do estudo.

Quem deseja aproveitar esses tempos de isolamento social para fazer um ou mais cursos tem no iG um importante aliado. Nesse primeiro trimestre de 2021, a plataforma está com uma promoção imperdível: gratuidade total em diversos cursos. O período promocional se estende até 15 de março. É só usar o cupom IG100OFF para garantir sua matrícula 100% gratuita!

Há opções de capacitação com duração mínima de 30h e máxima de 60h e, após a inscrição, as aulas ficam disponíveis durante 15 dias. Para se inscrever e obter mais informações é preciso acessar o site https://cursos.ig.com.br

Fonte e foto assessoria