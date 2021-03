Com ampliação de faixa etária, vacinação avança 63% em Aracaju









10/03/21 - 08:06:57

Ao ampliar a atual fase da campanha de vacinação contra a covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciou, nesta terça-feira, 9, a imunização dos idosos com idade a partir dos 76 anos. Em uma semana, o Município aumentou em 63% a vacinação, passando de 19.896 pessoas imunizadas, no último dia 2, para 32.443, número desta terça-feira, 9, quando foram imunizados 3.021 pessoas, sendo 2.895 idosos e 126 profissionais de saúde.

Assim como nas faixas etárias anteriores, o acesso ao serviço se dá tanto através das 40 Unidades Básicas de Saúde da capital, quanto pelo drive thru no Parque da Sementeira.

“Desde o início da vacinação, até o momento, conseguimos imunizar 32.443 pessoas aqui na capital, entre idosos e profissionais de saúde. Na última semana, conseguimos aumentar em 63% o número de vacinados, o que também faz avançar nosso Plano Municipal de Imunização. Seguiremos avançando conforme novas doses cheguem ao município. Temos um volume de idosos entre 60 e 70 anos de mais de 45 mil idosos, e para executar a vacinação dessas próximas faixas etárias, temos avaliado nossas estratégiaspara estarmos prontos para esse momento”, declarou a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Até o final da semana, a vacinação acontecerá tanto no posto volante, montado no Parque da Sementeira, funcionando das 8h às 17h; quanto nas 40 Unidades Básicas da Saúde da capital, sendo que, em 26 delas as salas de vacina funcionam das 8h às 16h, e em 14 unidades o serviço funciona das 8h às 18h.

As Unidades Básicas de Saúde com horário estendido são: Dona Sinhazinha (Grageru), Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Francisco Fonseca (18 do Forte), Marx Carvalho (Ponto Novo), Antônio Alves (Atalaia); Dona Jovem (Bairro Industrial), Manoel de Souza (Conjunto Sol Nascente), Santa Terezinha (Robalo), Joaldo Barbosa (Bairro América), José Calumby (Jardim Centenário), Augusto Franco (Augusto Franco), Fernando Sampaio (Castelo Branco), Cândida Alves (Santo Antônio) e Ávila Nabuco (Conj. Médici).

Vacina é vida

No drive thru, o ex-governador Jackson Barreto, 76 anos, recebeu sua primeira dose e reconheceu o trabalho da gestão municipal e das autoridades sanitárias no combate ao coronavírus.

“Essa vacina representa vida e é isso que eu quero para o povo sergipano, para o povo brasileiro e para o mundo inteiro. Quero parabenizar o Governo do Estado e a Prefeitura de Aracaju que têm feito esse trabalho. Que todos procurem se vacinar e respeitem as autoridades que estão orientando o nosso povo. Não façam aglomeração, lavem as mãos, e tenham acima de tudo, respeito às orientações das autoridades sanitárias, porque esses estão lutando pela vida”, salientou.

Momento esperado

Na UBS Marx de Carvalho, o idoso Manoel Elmo Tourinho, 76 anos, saiu da sala de vacina emocionado. “Sinto-me muito bem e feliz por esse momento! Liguei pra minha filha para avisar e ela também está muito satisfeita”, disse.

“Estava aguardando há muito tempo, porque quando anunciou os idosos eu imaginei que seria todos de uma vez. Mas como classificou por idade, e ontem vi o anúncio de que os idosos com mais de 76 poderiam se vacinar, já vim logo hoje. Agradeço muito a Deus e espero que tudo corra bem!”, afirmou a idosa Maria José Sales, 77 anos, que também foi vacinada na UBS Marx de Carvalho.

Quem também garantiu sua primeira dose de proteção foi a idosa Gildete Souza Cardoso, 77 anos, que buscou o serviço na UBS Amélia Leite. “Estou muito aliviada e feliz por mim e meus filhos, que estavam todos ansiosos para que eu pudesse logo me vacinar. Agradeço muito a Deus e a todos que contribuíram para isso”, afirmou.

O senhor José Santos de Almeida saiu aliviado da sala de vacina. “Estou mais tranquilo! Vivendo em casa há mais de um ano, quase sem sair, agora a sensação é de mais tranquilidade. Vou aguardar a segunda dose e mesmo até depois disso vou continuar me cuidando”, alertou.

Fonte e foto assessoria