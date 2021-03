CPTRAN CONDUZ MAIS UM CONDUTOR À DELEGACIA QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE









10/03/21 - 07:41:16

Um acidente registrado nesta terça-feira (09) deixou uma pessoa ferida. O fato ocorreu quando um condutor se envolveu em um acidente de trânsito na Avenida “A”, no conjunto Marcos Freire, na Taiçoca.

Segundo a CPTran, dois veículos, sendo um GM/Classic e uma HONDA/CG 160 Fan envolvidos, e o motorista do automóvel testou 1,04 mg/L no exame de alcoolemia (bafômetro), sendo que a partir de 0,33 mg/L gera crime de trânsito conforme Art. 165 do CTB.

Por conta disso, o condutor foi encaminhado à Central de Flagrantes.

A motociclista foi encaminhada ao hospital pelo SAMU.

Fonte e foto CPTran