DESEMPREGO EM SERGIPE CAIU NO TRIMESTRE ENCERRADO EM DEZEMBRO

10/03/21 - 16:58:01

Em meio à crise da pandemia no Brasil, a taxa de desocupação em Sergipe atingiu 18,0% no 4º trimestre de 2020, contemplando os meses de outubro, novembro e dezembro, com um queda de 2,3 pontos percentuais (p.p.) frente ao trimestre anterior (20,3%). Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados hoje (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe.

Segundo o Observatório de Sergipe, o resultado ficou acima dos registrados pelo Brasil (13,9%) e Nordeste (17,2%). Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a taxa era 14,8%, houve um acréscimo de 3,2 p.p.

Dos dez grupos de atividades econômicas pesquisadas, sete registraram aumento no número de ocupados em relação ao trimestre anterior foram:

. Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (+ 38 mil)

. Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (+22 mil)

. Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (+18 mil)

. Transporte, armazenagem e correio (+9 mil).

. Alojamento e alimentação (+9 mil)

. Outros serviços (+9 mil)

As que registraram perdas foram:

. Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias (-15 mil)

. Serviços domésticos’ (-8 mil)

. Indústria geral’ (+11 mil)

Não houve variação na ‘Construção.

Empregos

A população ocupada subiu de 779 mil para 859 mil entre o 3º e 4º trimestre, correspondendo a uma elevação de 10,3%. Em relação ao 4º trimestre do ano anterior, houve uma queda de 9,4%.