É vantagem antecipar compra de alimentos para a Semana Santa









10/03/21 - 16:02:49

Com a proximidade da Semana Santa, os produtos da tradicional ceia da Sexta-Feira Santa sofrem fortes altas. A expectativa é que alguns itens tenham majoração de preço considerável devido ao aumento da procura. A nutricionista e professora do curso de Gastronomia da Estácio, Maria Helena Motta, ensina como conservar os alimentos típicos, para quem deseja fazer as compras com antecedência e evitar a alta dos preços.

De acordo com a professora, o peixe deve ser comprado sempre congelado, pois é mais seguro do ponto de vista higiênico – sanitário e em posta, em função da praticidade, pois já está eviscerado e cortado. “No caso do peixe ser o bacalhau, o mais usado nessa época, pode ser comprado gelado e desfiado, o que é mais prático e rende mais”, completa.

Seja lá qual for o peixe, pode ser comprado com antecedência, para fugir dos altos preços e mantê-lo, congelado até a véspera do uso. Ela recomenda ainda dar preferência aos produtos locais, pois são mais baratos e sustentáveis.

“O camarão, o amendoim, o leite de coco e o azeite de dendê, também podem ser comprados com bastante antecedência, pois todos estão em sua própria forma de conservação e não precisam ser congelados”, diz Maria Helena. O quiabo, é melhor ser comprado fresco, até dois dias de antecedência, e mantido no refrigerador. Mas, se quiser comprar com tempo maior de antecedência, é possível congelar também. Para congelar o quiabo cru, deve-se retirar os cabinhos, lavar e fazer um branqueamento, para manter sua cor e textura, originais.

O branqueamento é uma técnica utilizada para auxiliar a conservação dos vegetais, sob congelamento. Coloca-se os quiabos por três minutos em água fervente, depois retira e põe em um recipiente com água fria e gelo. Em seguida, seca os quiabos com auxílio de papel toalha (é necessário que estejam bem secos), põe em um saco de alimentos, fecha e congela imediatamente.

Fonte e foto assessoria