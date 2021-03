Estádio Adolfo Rollemberg será reinaugurado nesta quarta-feira com Sergipe e Boca Junior









10/03/21 - 06:08:31

O estádio foi totalmente reformado e modernizado pelo Governo do Estado, num investimento total de R$ 482.954,09

Depois de um ano fechado para reforma, o Estádio Adolfo Rollemberg será entregue nesta quarta-feira (10), aos sergipanos, especialmente aos torcedores e desportistas da comunidade do Agamenon Magalhaes, zona oeste de Aracaju. A reinauguração da praça de esportes está prevista para às 15h, com a partida entre Sergipe e Boca Junior.

Em decorrência da pandemia do coronavirus, a reinauguração será uma solenidade protocolar, sem a presença de autoridades, para evitar aglomeração, em obediência aos protocolos sanitários de combate à Covid-19. O estádio foi totalmente reformado e modernizado pelo Governo do Estado, num investimento total de R$ 482.954,09.

A partida entre Sergipe e Boca Junior, válida pelo Campeonato Sergipano de Futebol Profissional de 2021, marca a reabertura da praça de esportes, que desponta como uma opção a mais, para os jogos oficiais de pequeno porte.

“A reforma do Adolfo Rollemberg é uma promessa do governador Belivaldo Chagas que se transforma em realidade. Um sonho acalentado pela comunidade do Agamenon Magalhães, que ganha uma praça de esportes reformada, sendo mais uma opção de estádio para o futebol sergipano”, destacou a superintendênte Especial de Esportes, Mariana Dantas.

Nesta terça-feira (09), o gramado do Adolfo Rollemberg sofreu os últimos ajustes para receber o jogo. “Estamos dando os últimos retoques para que essa praça esportiva retome o seu lugar de destaque, contribuindo para a dinâmica do futebol sergipano”, disse Sidrack Marinho, administrador da Arena Batistão, que supervisiona os serviços no local.

A obra

As principais intervenções compreenderam o plantio de um novo gramado, reforma dos vestiários, bilheterias e banheiro para deficientes físicos, revisão das instalações hidro sanitárias, revisão das esquadrias, revisão da cobertura, revisão dos alambrados e revisão das instalações elétricas, instalação de um moderno sistema de irrigação e pintura geral.

O destaque dessa reforma é o novo gramado, plantado com grama especial e com um moderno sistema de irrigação, idêntico ao que possui a Arena Batistão. “O sistema de irrigação automático, com aspersores divididos em setores, semelhantes ao da Arena Batistão. O gramado com grama especial, não fica nada a dever ao gramado das principais praças de esportes do Brasil. Quem vai ganhar é a comunidade desta região, os torcedores e, principalmente, o futebol sergipano, que terá mais uma praça de esportes com medidas oficiais para desenvolver suas competições”, concluiu Mariana Dantas.

Fotos: Arthuro Paganini/ Supec