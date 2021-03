FAMES reforça Chamamento Público para renovação da adesão ao Mais Médicos









10/03/21 - 12:08:34

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), reforça o anúncio do Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS/MS), que torna público o Edital nº 5, de 8 de março de 2021, referente ao chamamento público do Distrito Federal e municípios para renovação da adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil e confirmação das vagas previamente autorizadas e disponíveis para ocupação de médicos pelo período de 3 (três) anos, conforme estabelecido no edital.

O Programa Mais Médicos foi criado em 2013, pelo Governo Federal brasileiro. Um dos objetivos é promover a melhoria do atendimento médico aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), suprindo a carência dos profissionais da saúde, principalmente, nas localidades mais escassas.

Para participar do processo de adesão, o município que manifestar interesse deve estar apto para concorrer ao processo. Para saber se o município é elegível ou não, basta acessar o endereço eletrônico http://maismedicos.gov.br, e fazer a consulta da relação dos municípios elegíveis para renovação da adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil. O período de inscrição dos médicos tem início a partir das 8h, do dia 16 de março, e vai até às 18h do dia 22 de março.

O presidente da FAMES, Christiano Cavalcante, chama a atenção dos gestores para o prazo e os critérios de participação do chamamento público, ao tempo em que coloca a entidade a inteira disposição para o provimento de consultas técnicas jurídicas sobre o edital. “Os municípios não podem perder a oportunidade de oferecer uma significativa melhoria no atendimento médico, principalmente, diante o enfrentamento à pandemia da COVID-19, em que estamos passando”, declarou o presidente.

Para mais informações sobre o edital, acesse: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-5-de-8-de-marco-de-2021-307242790

Da assessoria