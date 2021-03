Governo de Sergipe paga parcela de março aos beneficiários do Cartão Mais Inclusão

Benefício está disponível para uso na aquisição de alimentos a partir desta quarta, 10

A partir desta quarta-feira (10), as famílias atendidas pelo Cartão Mais Inclusão – CMAIS já podem utilizar o benefício pago pelo Governo de Sergipe para a aquisição de alimentos em qualquer estabelecimento da rede credenciada Banese. A Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias) já creditou o valor referente a março, cumprindo regularmente o calendário mensal de pagamento do benefício.

A Seias, que operacionaliza o programa com o apoio do Banese e dos municípios, afirma que o pagamento contempla 17.485 famílias atendidas pelo CMAIS, totalizando um investimento superior a R$ 1,7 milhão nesta parcela do programa, com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Funcep).

A secretária Lucivanda Nunes explica que o pagamento foi direcionado a todos os beneficiários: tanto os que começaram a receber o benefício emergencial ao longo de 2020, quanto aos que foram inseridos nos critérios da Lei 8.808/20, que tornou o programa permanente. “Lembrando que aquelas pessoas que foram contempladas com a prorrogação já receberam a parcela de fevereiro, logo após a sanção da Lei nº 8.821/21 pelo governador Belivaldo Chagas, e continuam a receber o benefício emergencial regularmente até julho”, conta.

O Cartão Mais Inclusão é um Programa de Transferência de Renda criado pelo Governo de Sergipe para mitigar os efeitos da pandemia na segurança alimentar e nutricional das famílias em extrema pobreza. Desde abril de 2020, os beneficiários recebem o valor de R$ 100, equivalente ao preço médio de uma cesta básica, para aquisição exclusiva de alimentos. Desde a criação do CMAIS, o Governo de Sergipe já investiu mais de R$ 25 milhões, no pagamento de quase 250 mil benefícios.