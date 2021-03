Hapvida apresenta novo gerente sênior para a área de gente, gestão de pessoas e diversidade









Ricardo Mota chega para fortalecer a área de Diversidade, reforçando o posicionamento da operadora no cuidado e atenção com as pessoas

O Hapvida acaba de anunciar a chegada de Ricardo Mota, novo Gerente Sênior que integra a vice-presidência da área de Gente, Gestão de Pessoas e Diversidade, comandada por Majo Campos. A área estratégica para a operadora, coloca a diversidade no centro dos cuidados tanto com os seus funcionários e colaboradores quanto com os seus mais de 6,7 milhões de beneficiários no Brasil. Com o reforço da atenção a pessoas e diversidade, o Hapvida pretende construir ambientes cada vez mais inclusivos e livres, que trarão ainda mais criatividade, engajamento e consequentemente, resultados favoráveis a toda o grupo.

Segundo Mota, a diversidade não é moda e nem apenas um discurso, é uma prática diária. “O tema é urgente e necessário para as empresas e sociedade, pois reforça a importância de sermos promotores dos direitos humanos. Não mudamos o passado, mas construímos o futuro e esta construção é coletiva. Por isso, me sinto muito feliz com a oportunidade de contribuir com o Hapvida com ideias, valores e soluções que visam a pluralidade, afinal não existe um ser humano igual ao outro”, explica o executivo.

“Criar um ambiente de confiança e livre de preconceitos por meio de programas que incentivem a prática da diversidade em toda a sua amplitude e equalizem a ascensão de mulheres, negros, PcD, LGBTI+, etnia, com modelo de gestão claro e transparente, onde prevaleça o respeito, é a minha principal missão no cargo”, afirma Mota.

Ricardo Mota é graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Gestão de Projetos e Processos, com MBA em Gestão de Pessoas e especialização em Gestão de Melhoria Contínua e Projetos. Traz para o Sistema Hapvida a experiência adquirida em uma carreira multidisciplinar, passando por diferentes áreas e segmentos que ampliou a sua visão sobre a importância das pessoas para o sucesso do negócio. Nos últimos 19 anos, atuou como Diretor de RH da Atrium Telecomunicações/Telefônica, UAB Motors/Group1 e da Saad Company/YSC. Desde 2002, trabalha o tema diversidade como parte essencial das organizações. É também voluntário para temas sobre diversidade no Grupo Gestão RH e mentor do Gerando Falcões (Falcons University) para as práticas de Gestão de Pessoas.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/euricardomota/?trk=author_mini-profile_title&originalSubdomain=br

Fonte e foto assessoria