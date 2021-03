Mais 26,6 mil doses de vacinas contra Covid chegam ao estado de Sergipe nesta quarta









10/03/21 - 16:21:53

Mais 26,6 mil doses de vacinas da Coronavac, contra a Covid-19, chegaram a Sergipe. As informações passadas pela secretaria estadual de saúde são de que o avião com o novo lote de imunizantes pousou na tarde desta quarta-feira (10) no Aeroporto Santa Maria, em Aracaju.

A Secretaria informou que espera que os imunizantes sejam direcionados aos 75 municípios sergipanos nesta quinta-feira (11).

Em Sergipe já foram distribuídas um total de 92.630 mil doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 79.770. Referente à segunda dose, foram distribuídas 35.377, sendo aplicadas 30.199 doses.