Maria Mendonça sugere campanha contínua para intensificar ações e de combate a Aids

10/03/21 - 12:02:24

Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) revelam que entre 2008 e 2018, registrou-se um aumento na taxa de detecção da Aids em jovens nas faixas de 15 a 19 anos, 20 a 24, 25 a 29, além de idosos de 60 anos ou mais. Preocupada com essa realidade, a deputada estadual Maria Mendonça sugeriu, através de Indicação, endereçada à Secretaria estadual da Saúde, a realização de campanhas periódicas e contínuas sobre prevenção e tratamento ao HIV/Aids, além do que já ocorre nos meses de dezembro e período carnavalesco, quando são intensificadas ações nesse sentido.

“A ideia é fazer uma ação para atender a todos os públicos, em especial, jovens e idosos que têm sido duramente afetados pelo vírus”, disse a parlamentar, ressaltando que, de acordo com os números, entre adolescentes de 15 a 19 anos, o crescimento foi de 62,2%. Já entre os de 20 a 24 anos, esse índice praticamente dobrou (94,6%). “São percentuais altos e revelam que esses jovens não estão sendo preparados para o autocuidado”, afirmou Maria, ressaltando a importância da medida sugerida.

A deputada lembrou que o Dezembro Vermelho é alusivo ao Dia Mundial da Luta contra a Aids, “portanto, é um mês de mobilização e alerta para chamar a atenção da população quanto à prevenção”. Apesar das campanhas sistemáticas que são feitas pelo gerente do Programa 1ST/Aids, ressaltou Maria, muitas pessoas continuam sem se preservar, ficando expostas não só a Aids, mas a outras doenças sexualmente transmissíveis. “Embora saibamos que a prioridade estatal nesse momento, deva ser o controle e combate a pandemia, necessário se faz que, o Estado não deixe em segundo plano a prevenção e o combate às demais doenças”, disse.

