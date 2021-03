Melhora o quadro de saúde do Reverendo Luiz Antonio da Silva









10/03/21 - 17:10:58

A Igreja do Evangelho Quadrangular de Sergipe informa que o estado de saúde do seu supervisor estadual, Reverendo Luiz Antonio da Silva, tem evoluído positivamente. O quadro, antes estável, nesta quarta-feira, 10, obteve uma melhora ainda mais significativa, com bons resultados ao tratamento contra Covid-19.

Pastor Luiz Antonio tem 55 anos e neste dia 10 de março completa 25 anos de ministério em Sergipe. O pastor permanece internado no Hospital Primavera em Aracaju. Sua família e Igreja agradecem a atenção de toda equipe médica e pedem que as orações sejam intensificadas pelo Pr. Luiz Antonio e por todos estão nos hospitais acometidos de Covid-19

Igreja do Evangelho Quadrangular Sergipe