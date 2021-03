Município de General Maynard fará testagem em massa da população









10/03/21 - 17:04:23

A testagem em massa da população é uma importante ação de análise e combate a Covid-19. Quanto mais testes maior a possibilidade de prevenir a cidade contra um colapso no sistema de saúde.

Com esse pensamento, a Prefeitura de General Maynard, por meio da Secretaria de Municipal de Saúde, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, realizará um mutirão para testagem de pessoas com ou sem sintomas gripais nesta sexta-feira, 12, na Escola Municipal Ernesto Muniz Barreto.

Para fazer o teste, é necessário realizar um cadastro no Laboratório de Endemias do município até o dia 11, das 08 às 12h. A apresentação do cartão do SUS e CPF é obrigatória.

Por Rafael Almeida