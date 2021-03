O arranque tem que ser moderado









Tudo anda ainda muito nebuloso em relação ao que pode acontecer no processo político. Não se fala em candidatura do ex-presidente Lula da Silva (PT) com maior profundidade, em razão de uma reviravolta na cabeça do eleitor, hoje absolutamente em dúvida sobre o Governo Bolsonaro e a possibilidade do lulismo retornar a administrar o País. O cidadão ainda não avaliou o que seja menos ruim, embora demonstre certo arrependimento com o atual presidente, que pôs o Brasil em incertezas e tem atuado de forma a deixar em dúvida que esteja absolutamente certo do que esteja fazendo.

De qualquer forma, não é fácil acreditar de pronto que tudo que o Lava Jato apurou e condenou foi um engodo, uma trapaceada, um esnobismo do juiz Sérgio Moro, com o sentimento de se tornar ministro da Justiça de um Governo que não transmite segurança. Tudo que foi revelado pela mídia, incluindo às delações, não passou de uma farsa? As anulações dos processos em Curitiba foram feitas porque não era lá o local adequado de julgamento? Tudo isso mexe com a cabeça de um povo cansado de assistir formulas direcionadas ao protecionismo de alguém, mesmo que a lei valha para todos os recantos do País.

Ontem, o cenário jurídico foi outro no Supremo Tribunal Federal (STF): o julgamento de possível suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, nos casos que envolvem o ex-presidente Lula da Silva na Lava Jato. Não houve votação porque o ministro Kássio Nunes Marques pediu vista e ganha mais tempo para análise. Ele é o mais novo ministro, o primeiro por indicação do presidente Bolsonaro. A alegação é que tem pouco conhecimento do caso, o que impediu a finalização da votação. Até quando isso fica assim, ninguém sabe, mas todo o assunto vai girar sobre esse ato, enquanto o Brasil assume o triste primeiro lugar no ranking dos países com mais mortes diárias no mundo pela Covid-19. Com 1.972 vidas perdidas, superou os Estados Unidos. Mais um recorde a pesar nos ombros de Bolsonaro, que fez pouco caso da pandemia e brincou com a vida do povo brasileiro.

Politicamente ainda é uma absoluta imprevisão, apesar das especulações,. Candidatura de Lula, uma incógnita nesse momento em que a sociedade está meio boquiaberta e lerda. Forma-se um cenário político entre esquerda e direita, mas o centro já conversa e tenta uma reorientação. Em Sergipe o quadro ainda não foi alterado e não se faz previsões, inclusive porque prováveis candidatos não mudam de opinião, se recusam a tratar das eleições 2022 e nem demonstram preocupação com a provável candidatura de Rogério Carvalho (PT) ao Governo do Estado. Talvez não seja o momento.

Sabe-se que ir para uma eleição com o bloco todo unido, sem divisões e com unidade, fica mais fácil chegar ao pódio, mas não se percebe esse tipo de tensão em torno de algum nome, até porque quem tentar a sucessão pela base aliada tem que contar com o apoio do bloco, incluindo o governador Belivaldo Chagas, que vai comandar o processo. Além disso, PT também tem que deixar claro qual o seu objetivo, se é fazer o governador de Sergipe ou ganhar a Presidência da República. Dividindo alianças firmes nos Estados, o partido pode não se fortalecer o suficiente para chegar ao topo. Fica claro que ter apoio de composições sem provocar rachas, a possibilidade de subir a rampa do Planalto pode se tornar muito mais fácil.

Fake no ventilador

Um deputado experiente na Assembléia disse, ontem, que não houve qualquer reunião de parlamentares para a formação de uma chapa para disputar a Presidência da Casa em lugar de Luciano Bispo.

*** A mesma fonte disse que a notícia surgiu através de um frequentador assíduo das redes sociais, “que jogou este fake news no ventilador”.

*** Como o deputado Gilmar Carvalho anunciou, não há decisão judicial sobre a Mesa da Alese, assim como não existe chapa formada para ser exposta.

Sobre questão do PT

Não houve comentários na sessão de ontem da Alese sobre a elegibilidade de Lula da Silva (PT). Apenas o deputado Iran Barbosa registrou a decisão do ministro Fachin.

*** Nem mesmo nos bastidores houve comentários, porque as sessões estão sendo online, apesar de alguns deputados comparecerem presencialmente.

Nada sobre lockdown.

Não será decretado lockdown na próxima terça-feira, em Aracaju, com foi divulgado por algumas emissoras de rádio. Será mantido o decreto que está em vigor.

*** Amanhã haverá uma nova reunião do Comitê Técnico Científico para analisar o retorno às aulas, fazer avaliação das medidas adotadas e algumas outras providências.

Baianos em Poço

No final de semana, Poço Verde foi tomada por baianos que residem em cidades que fazem fronteira com o município, para fazer festas nos bares e em locais públicos.

*** É que com o lockdown decretado na Bahia, os jovens atravessam a fronteira e vêm se aglomerar, e até transmitir a Covid, no interior de Sergipe que faz fronteira com as cidades baianas.

Pode haver entendimento

Governadores de Estado estão analisando a possibilidade de evitar esse tipo de invasão nas fronteiras dos Estados, dentro de entendimento entre eles.

*** Quando um Estado decretar toque de recolher, os vizinhos façam o mesmo nas cidades que são fronteiriças.

*** Nada decidido, mas a ideia vem sendo bem aceita pelos governadores…

Jackson com Lula

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) prometeu e deve cumprir que só seria candidato em 2022 por um partido de esquerda e se Lula disputasse à presidencia da República.

*** Ainda é cedo, mas pode acontecer e JB cumprir a sua promessa, embora haja problemas em relação à filiação partidária em Sergipe.

*** JB não vai se filiar ao PDT, por problemas na formação da chapa a deputado federal e porque o partido terá Ciro Gomes como candidato a presidente.

Qual seria o partido?

Tendências do PT não querem Jackson no partido, mas o presidente regional, deputado federal João Daniel (PT) gostaria de tê-lo na sigla.

*** Daniel disse ontem que a história de JB e o seu trabalho por Sergipe, dariam uma forte chapa para a Câmara Federal.

*** Como Jackson integra a base aliada, terá que atrair um partido de esquerda para integrar o bloco. Pode ser o Pros.

Camisa com Lula

Jackson Barreto ontem expôs uma foto no Instagran com a “camisa que ganhei no acampamento Lula livre em Curitiba”.

*** JB participava da vitória do presidente Alberto Fernandes em Buenos Aires: “Agora ele veste o Brasil de esperança”, disse.

Retomar posições

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) tem se mantido em silêncio, inclusive sobre a elegibilidade de Lula. Tem aliado dela que reconhece o seu silêncio.

*** Eliane deve ser candidata à deputada federal, mas um petista que a acompanha admite que ela não trata sobre isso e se preocupa em retomar posições.

Telefonema de Lula

Semana passada o senador Rogério Carvalho recebeu telefonema do ex-presidente Lula, que lhe fez uma solicitação que o favorecia em outra estrutura política.

*** Rogério tem força na estrutura do partido e mantém um bom relacionamento com Lula e a direção nacional do PT.

Sobre ministro Fachin

O senador Rogério Carvalho (PT) disse ontem que “o ministro Fachin é um militante da Lava Jato, e assumiu a agenda de perseguição política ao Lula. Não é um ministro do STF, é uma auxiliar de acusação”.

*** – E deseja a todo custo, minimizar o impacto de uma penalização ao Moro. Ele está brincando com a Constituição Federal!

Pandemia aniquilou

O ex-deputado Mendonça Prado lembrou que a pandemia aniquilou 75, 2 mil lojas em 2020 no Brasil. Esse foi o saldo que restou entre o número de unidades abertas e fechadas.

*** Para ele, “a catástrofe não foi pior em função do auxílio emergencial oriundo do governo federal, que reduziu os danos causados pela disseminação do coronavírus”

Sobre combustíveis

Capitão Samuel (PSC) denuncia que postos de combustíveis em Sergipe continuam descumprindo determinação do Governo Federal.

*** Lembra que o “Governo zerou impostos federais, mas na Bomba eles continuam cobrando o imposto sobre o Diesel. Vamos denunciar ao Procon e MP”.

Uma boa conversa

