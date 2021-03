Prefeito de Canindé envia PL à Câmara para aquisição de vacinas contra Covid-19









10/03/21 - 13:59:07

A Câmara Municipal recebeu nesta quarta-feira, 10/03, o Projeto de Lei (Nº 006/2021) que autoriza a aquisição de vacinas pelo Município de Canindé de São Francisco. O Prefeito Weldo Mariano, preocupado com a situação, agilizou o envio do documento que foi protocolado na administração do Poder Legislativo para conhecimento dos vereadores.

Weldo Mariano já havia manifestado interesse na aquisição e assinou o protocolo de intenção colocando Canindé de São Francisco como um dos dez primeiros Municípios na lista de compra em Sergipe. Entretanto, é necessário que a Câmara Municipal aprove o Projeto de Lei tornando válido o processo.

O Projeto de Lei precisa ser aprovado até o dia 19/03. Após aprovação por parte do Poder Legislativo, o Município participará da Assembleia Geral de instalação do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras (Conectar), que acontecerá no dia 22 de março. As duas instâncias, Câmara e Conectar, são indissociáveis para legitimar a compra.

A celeridade do setor Jurídico, em formatar o Projeto de Lei, mostra celeridade na iniciativa da administração municipal em adquirir a vacina, colocando o Município de Canindé de São Francisco no patamar de grande atenção e responsabilidade social no enfrentamento e combate ao covid-19.

Por Adeval Marques

Ascom