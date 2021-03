PREFEITURA ABRE MAIS 15 LEITOS EXCLUSIVOS PARA COVID-19 NA UPA NESTOR PIVA









10/03/21 - 10:55:09

Com a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria municipais em 89,6%, conforme boletim divulgado nesta terça-feira, 9, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, segue atuando, de maneira planejada, para ampliar o número de leitos exclusivos para pacientes covid-19. Nesta quarta-feira, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva abriu mais 15 leitos, passando a ofertar 30 leitos exclusivos para covid-19.

Até a próxima semana, o Caps Jael Patrício deve ofertar 20 leitos. Dessa forma, a rede municipal disponibilizará 93 vagas de internação. A secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, chamou a atenção para a responsabilidade social das pessoas na propagação do vírus.

“Estamos monitorando o crescimento de casos e de internações e trabalhando, de forma planejada para aumentar o quantitativo de leitos em nossa rede. Até o início da próxima semana, devemos abrir mais 20 leitos no Caps Jael Patrício, que irá desafogar a demanda do Fernando Franco. Neste momento, precisamos ainda mais da consciência coletiva da população para as medidas sanitárias de uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento”, afirmou.

Leitos

Atualmente, a rede dispõe de 24 vagas em operação no Hospital Fernando Franco (19 enfermarias e seis poltronas); 30 na UPA Nestor Piva (20 enfermarias, sete poltronas e três estabilizações); e 19 no São José. Com a abertura do Caps Jael, a SMS ampliará em 90% a capacidade de leitos covid no município, saindo de 49, no inicio do mês, para 93.

Foto André Moreira