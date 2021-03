PRESIDENTE DA ADEPOL, ISAQUE CANGUSSU, TESTA POSITIVO, SE ISOLA E PASSA BEM









10/03/21 - 16:31:24

O presidente da Associação de Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol), Isaque Cangussu, testou positivo para a covid-19. O exame confirmando o resultado saiu na tarde desta terça-feira, 9, e desde então o delegado segue orientações médicas e cumpre as regras do isolamento social.

Isaque Cangussu apresenta sintomas leves e está trabalhando de casa. Ele comenta que contraiu a doença mesmo tomando todas as precauções e reitera a importância “de manter os protocolos sanitários, cuidados básicos e o uso de máscara”, diz.

Hoje pela manhã o presidente participou de uma reunião remotamente com o Movimento Polícia Unida, onde foram debatidos temas que interessam a todos os profissionais da segurança pública.

Da assessoria