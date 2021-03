Ricardo é favorável a compra de vacinas pela PMA e reforça a atenção nos contratos









10/03/21 - 13:35:37

Durante a Sessão da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), na manhã desta quarta-feira (10), os parlamentares votaram um Projeto de Lei de autoria do poder executivo municipal autorizando que a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) faça parte do consórcio da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para a compra de vacinas contra a Covid-19.

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) defende a compra de mais vacinas e torce pela imunização da sociedade. “Votei a favor do projeto por entender a importância de se adquirir mais doses da vacina visando aumentar a quantidade de pessoas imunizadas em Aracaju”.

A única ressalva feita pelo parlamentar foi para que a prefeitura tenha atenção quando fechar os contratos para adquirir as vacinas. “A gente só pede transparência e zelo com o dinheiro público, para que não aconteça o mesmo que com o governo de Sergipe quando participou do Consórcio Nordeste para adquirir respiradores, pagou milhões de reais e até o momento não recebeu os equipamentos nem o dinheiro de volta”, lembrou.

Wandycler Júnior – Assessoria de comunicação