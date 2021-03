Ricardo Vasconcelos: Vereadores Visitam Sindicato dos Funcionários da DESO









10/03/21 - 15:17:23

Na tarde desta terça-feira, 9 de março, os vereadores Ricardo Vasconcelos (REDE – Aracaju) e Marcos Lazaro (PT – São Cristóvão) tiveram reunião com a diretoria do SINDISAN (Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Estado de Sergipe) que representa os funcionários da DESO (Companhia de Saneamento de Sergipe).

Na ocasião os parlamentares, que são funcionários efetivos da empresa, apresentaram seus feitos no início da legislatura e colocaram seus mandatos a disposição tanto do sindicato quanto dos funcionários da empresa para defender a excelência nas atividades do serviço público, bem como na defesa dos direitos trabalhistas dos funcionários da empresa.

“Nosso mandato está à disposição desta diretoria e dos funcionários da empresa. Precisamos defender a excelência no serviço público e que nenhum empregado da DESO tenha os seus direitos atacados. A DESO é para Sergipe o que a Petrobrás é para o Brasil. Ela é uma empresa que tem a sensibilidade às causas sociais e é superavitária, gerando um dinheiro importante para ser reinvestido em benefício da nossa população”, afirmou Ricardo Vasconcelos.

Texto e imagens Assessoria de Comunicação e Marketing

Gabinete Vereador Ricardo Vasconcelos