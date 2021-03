“VAMOS LARGAR UM POUCO A OPOSIÇÃO PARA PENSAR NA VIDA”, PEDE VEREADOR









10/03/21 - 15:39:48

Os vereadores de Aracaju aprovaram na manhã desta quarta-feira (10), um importante Projeto de Lei (PL) no combate a pandemia do coronavírus. A proposta enviada pelo prefeito Edvaldo Nogueira prevê a participação da cidade no Consórcio Nacional de Municípios que está se reunindo para a compra de vacinas diretamente com os fabricantes. Durante o pequeno expediente na sessão remota de hoje, o vice-líder da situação na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Fábio Meireles (PSC), se mostrou indignado com alguns posicionamentos dos vereadores de oposição que, segundo ele, estão mais preocupados em criticar do que priorizar a vida.

“Os vereadores da bancada de oposição precisam baixar um pouco a guarda e pensar mais no povo. Um PL tão importante como esse ainda gera tantas discussões desnecessárias. Criticar é importante, mas prevenir a vida é fundamental, por isso precisamos nos unir para que chegue mais vacinas para os aracajuanos. Quantas vezes provocamos o Governo Federal pela sua ineficiência em adquirir vacinas? Após o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizar estados e municípios a comprarem e distribuírem vacinas contra a Covid-19 é que a Prefeitura pôde enviar o PL para a CMA. É questão de lógica, somente após essa aprovação, temos facilidade na compra dos imunizantes”, afirmou.

Fábio Meireles aproveitou a oportunidade e parabenizou o prefeito pelo avanço. “Vemos que a gestão está preocupada com a imunização da população. Aderir ao Consórcio Público Nacional representa avançar e somar esforços para acelerar o processo de vacinação em Aracaju. Parabéns, Edvaldo Nogueira pela gestão eficiente”, finalizou.

Por Assessoria