37ª Olimpíada de Matemática da Unicamp está com inscrições abertas até 9 de abril









11/03/21 - 11:37:40

Estudantes das escolas públicas e particulares podem se inscrever na 37ª edição da Olimpíada de Matemática da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), até o dia 9 de abril. Com uma proposta original e que se difere de outras competições de matemática, para participar da OMU é preciso formar equipes com três alunos dos 8º ou 9º anos do Ensino Fundamental ou todos os anos do Ensino Médio, além de um professor orientador de matemática. O objetivo é que os participantes discutam e busquem soluções conjuntas para os problemas apresentados.

Ao todo, a competição está dividida em três fases e todas as questões são dissertativas. Dessa forma, os participantes devem responder as perguntas com argumentação, justificar os passos e apresentar o raciocínio feito. A primeira etapa ocorre de 19 a 25 de abril, seguida da segunda fase, de 7 a 13 de junho. Já a terceira etapa, de onde sairão os vencedores, é realizada de 9 a 15 de agosto. As equipes vencedoras receberão medalhas de ouro, prata e bronze em cerimônia marcada para o dia 5 de setembro. Também são premiadas as equipes que se destacaram nas redações formuladas nas respostas das questões.

“O formato de prova abre espaço para que as equipes pesquisem, discutam, e procurem referências para se chegar aos resultados da problemática”, explica Jorge Monteiro, técnico do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil da Seduc (Seads/Dase), responsável pela divulgação das olimpíadas científicas na rede estadual.

Realizada pelo IMECC, a olimpíada incorpora neste ano algumas mudanças feitas com sucesso em 2020: uma competição em equipes e totalmente online, com o objetivo de facilitar a participação de alunos de todo o Brasil durante a pandemia. “O resultado final não é o primeiro foco, mas também o raciocínio, os passos e a argumentação das equipes. Enfim, com um percurso multifacetado do fazer matemático”, afirma Jorge Monteiro.

A participação será confirmada com o pagamento da taxa de inscrição, com os seguintes valores: equipes de escolas públicas: R$ 45,00; e escolas particulares: R$ 135,00. As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico: www.olimpiada.ime.unicamp.br .

