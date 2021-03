ANDRÉ MOURA CONSEGUE LIBERAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DOS RADIALISTAS









Secretaria Geral da Presidência da República já ratificou a solicitação e processo será enviado para o Congresso Nacional

Na manhã desta quarta-feira (10), André Moura esteve em uma audiência com o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Salvadori Martinhão, para tratar da Rádio Comunitária do Sindicato dos Radialistas do estado de Sergipe (Sterts), Imprensa FM.

André Moura havia solicitado à Secretaria Geral da Presidência da República e esta já ratificou a solicitação junto à Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil para que o processo seja enviado ao Congresso Nacional. O secretário Maximiliano apoiou o pedido e disse que dará andamento ao processo.

O diretor Geral do Sterts, Fernando Cabral, salientou que o sindicato está bastante satisfeito com os resultados obtidos. “Atendendo ao nosso pedido, André Moura se tornou interlocutor da categoria e não apenas interpôs o pedido junto à Presidência da República, mas também acompanha o processo de liberação do canal para a rádio, que será de extrema importância não apenas para nós, profissionais, mas para a sociedade como um todo”.

Radialista – O ex-deputado federal é radialista e sempre atuou em defesa de sua profissão, sendo autor do PL 3982/12 que fixa o piso salarial nacional dos radialistas com jornada de trabalho de 30 horas semanais, reajustado anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, aprovado pela Câmara dos Deputados em junho de 2015; do PL 458/2015 para dispor sobre a identidade profissional de Radialistas, ambos aguardam apreciação pelo Senado e do PLC 323/2013 que trata da aposentadoria especial para Radialistas.

