Após apelo de Janier, DER inicia obras de recuperação de rodoanel de Itabaianinha









11/03/21 - 07:10:38

As melhorias começaram no Rodoanel que liga Itabaianinha a Arauá, onde já ocorreram vários acidentes com vítimas fatais

Após vários pedidos da deputada estadual Janier Mota (PL), o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER), em parceria com a Prefeitura Municipal de Itabaianinha, iniciou, nesta quarta-feira, 10, as obras que irão revitalizar e dar mais segurança ao entorno viário dos seis rodoanéis de Itabaianinha, que dão acesso a outras cidades da Região Sul e vários povoados, e da estrada do Povoado Taboca.

“Compromisso é algo que, enquanto deputada, sempre procuro ter com os cidadãos sergipanos, sobretudo da cidade de Itabaianinha. Por isso, fiquei imensamente alegre ao saber que, finalmente, as obras começaram. Trata-se de uma luta grande e de uma vitória do nosso mandato”, afirma Janier Mota.

As melhorias começaram, nesta quarta-feira, justamente, no Rodoanel que liga Itabaianinha a Arauá, onde já ocorreram vários acidentes com vítimas fatais. “Todos nós sabemos o quanto essas obras são necessárias e urgentes. Por isso, agradeço ao Governo do Estado, em especial ao presidente do DER, Carlos Alberto Araújo, e ao diretor de obras do Departamento, o engenheiro Anderson, por cumprir com o prometido e começar as obras de recuperação em Itabaianinha”, afirma a deputada.

Inicialmente, a equipe do DER está realizando a primeira fase da obra (retirada do asfalto antigo e colocação de piçarra), para depois ser colocada a manta asfáltica. Após este trabalho concluído, os rodoanéis irão receber placas de sinalização na vertical e horizontal nos locais necessários e quebra-molas.

A deputada estadual informa também que o empresário José Abílio Guimarães Primo, seu esposo, se comprometeu em doar a iluminação – os refletores tão necessários – para o rodoanel que liga Itabaianinha a Arauá.

Por Tatianne Melo