Deputado Rodrigo Valadares doa notebook a estudante sergipano









11/03/21 - 12:22:47

Em tempos de pandemia, os alunos e professores precisaram se reinventar e as aulas diárias passaram a ser virtuais. Todavia, as pessoas que não têm acesso aos recursos necessários, como computador e internet, sofrem em dobro para enfrentar os desafios da aprendizagem, como é o caso de José Graziel, morador do bairro Soledade.

Unido ao Programa “Fazendo o Bem Sem Olhar a Quem” do Canal Elétrico e a Login Informática, o Deputado Estadual, Rodrigo Valadares, colaborou com a realização deste estudante e doou um notebook para auxiliar nas aulas do jovem.

O deputado conta que soube da demanda através de um amigo em comum entre eles e que é uma honra muito grande poder ajudar. Para a mãe do estudante, o motivo é de alegria e comemora: “Esse computador vai trazer bons frutos para o meu filho”.

Em gratidão, José conta que ficou muito feliz em receber um presente de alguém que, para ele, é um ídolo da política sergipana.

Por Assessoria de Imprensa