Em mais uma sessão parlamentares discutem melhorias para o município de Umbaúba









11/03/21 - 10:35:38

Na última terça-feira, 09, foi realizada a 7° sessão da Câmara Municipal de Umbaúba, transmitida ao vivo nas redes sociais da Casa. Na oportunidade, foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, onde foi aprovada pelos parlamentares presentes.

Os vereadores aproveitaram a tribuna para homenagear as mulheres pelo seu dia, em especial a vereadora, Celene Souza (CIDADANIA), a única parlamentar mulher da Casa. “Sou a única parlamentar mulher aqui, tenho um trabalho de assistência às pessoas, e esse aqui é um trabalho que eu faço de coração e nunca deixarei de fazer. Estou aqui para ajudar não só as mulheres, como um todo, mulheres vamos lutar pelos nossos direitos”, ressaltou Celene da Saúde.

Primeira discussão e votação recaiu sobre o Projeto de Lei (PL) n° 01 de 2021, que denomina Rua Willanez Cardoso dos Santos à localidade conhecida como estrada dos dois riachos, que liga a Avenida Manuel Fernandes à comunidade Dois Riachos. Projeto de autoria do presidente da Casa, Gutto Prado (MDB).

Ainda na sessão, foram aprovadas as proposituras de n° 32, que solicita ao Poder Executivo a criação da Casa da Juventude e a reforma do prédio da antiga creche localizada em frente à academia da saúde. “A casa da juventude é uma ideia que apresentei no meu projeto de campanha, com cursos profissionalizantes para a juventude. Esse projeto já existe no governo do Estado e será automaticamente bancado por eles, a contrapartida do município será somente ceder o espaço”, destacou o autor da propositura, Jonh Guimarães (CIDADANIA).

Foi apresentada também a indicação de n° 34 que solicita ao Poder Executivo a aquisição de um ônibus para o deslocamento dos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), para fora do município. “Essa proposição é necessária para os usuários do SUS, que fazem o tratamento fora do município, pacientes oncológicos, hemodiálises. Além de atender uma normativa da Secretaria de Saúde, nós estaremos proporcionando para as pessoas que sofrem de doenças tão graves um melhor atendimento e mais qualidade de vida”, ressaltou o vereador Moisés Augustinho (CIDADANIA).

Em virtude da pandemia, a próxima sessão ordinária será na próxima terça-feira, 16, a população poderá acompanhar ao vivo às 10h nas redes de comunicação da Casa, já que está suspensa a presença de visitantes nas sessões, devido ao aumento de casos de covid-19 em Sergipe, evitando qualquer tipo de aglomeração.

Texto e fotos: Ascom CMU