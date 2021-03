Emília é eleita presidente da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal









11/03/21 - 07:03:24

Com 13 votos favoráveis, a vereadora Emília Corrêa (Patriota) foi escolhida, entre as vereadores (as) para assumir a presidência da Procuradoria da Mulher. A votação ocorreu durante a 14ª Sessão Ordinária do Legislativo Municipal.

“Estou muito feliz. Presidir a Procuradoria da Mulher na CMA é uma honra e grande responsabilidade. A gente teve a iniciativa, viu nascer e, agora, com fé em Deus vamos para a próxima fase: a materialização”, declarou.

Para a líder da oposição, que também foi autora do Projeto de Resolução 4/2020 que previa a criação do órgão, a Procuradoria será mais uma ferramenta para as mulheres, através de um trabalho feito a quatro mãos. “Sem dúvidas, será uma experiência nova para todas nós. Começou a ganhar corpo, com a sua composição, só falta, mesmo a efetivação”, afirmou.

Emília também ressaltou que, embora o órgão seja de âmbito municipal, não terá ligação com nenhum outro da CMA. “A Câmara vai disponibilizar o suporte técnico, garantindo a estrutura mínima para funcionar. Assim consta na resolução, mas será desvinculado de qualquer outro órgão da Casa. Eu e as demais vereadoras iremos trabalhar a quatro mãos para que seja devidamente instalada e aberta para todas as aracajuanas que necessitarem de amparo”, concluiu.

Por Andrea Lima