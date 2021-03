ExxonMobil planeja iniciar perfuração em solo sergipano neste semestre









11/03/21

O trabalho será realizado em junho e tem a previsão de perfuração de até 11 poços

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) divulgou na última terça-feira (09), o Relatório de Impacto Ambiental (Rima) da campanha de perfuração de um poço firme na Bacia de Sergipe-Alagoas, desenvolvida pela empresa ExxonMobil. A petroleira planeja iniciar o processo em junho deste ano e dependendo dos resultados, há previsão de um teste de formação em agosto.

Uma das expectativas da empresa é ainda poder perfurar dois poços contingentes em 2021, entre agosto e novembro, e outros oito entre 2022 e 2024. A campanha será realizada nos blocos SEAL-M-351, 428, 430, 501, 503 e 573, operados pela ExxonMobil (50%), em parceria com Enauta (30%) e Murphy Oil Murphy Oil (20%).

O relatório também confirma que o navio-sonda West Saturn realizará a perfuração na Bacia de Sergipe-Alagoas, em profundidade de até 3,8 quilômetros e que a base de apoio aéreo será o Aeroporto Internacional Santa Maria, em Aracaju, com previsão de 11 voos semanais.

Segundo o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia (Sedetec), José Augusto Carvalho, o anúncio do início das perfurações da ExxonMobil em Sergipe estava sendo bastante aguardado e será muito positivo para o estado. “Isso abre novas perspectivas para que a Exxon e a Petrobras, daqui a cinco anos, estejam no mesmo patamar de exploração aqui Sergipe, podendo compartilhar dutos e até, quem sabe, a Unidade de Processamento de Gás Natural. O estado precisa e torce por isso”, frisou.

