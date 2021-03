Feirão de Imóveis dos Correios: 18 licitações agendadas para março e abril









11/03/21 - 10:28:41

Nos meses de março e abril, os interessados em participar do Feirão de Imóveis dos Correios terão muitas oportunidades. A estatal disponibilizará mais 18 imóveis para venda, entre prédios comerciais e terrenos em São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Ceará, Alagoas e Bahia.

Para aproveitar as oportunidades de investimento do Feirão de Imóveis dos Correios e participar das licitações eletrônicas, é necessário que os interessados se cadastrem na plataforma “Licitações-e”, do Banco do Brasil. Ao concluir o cadastro, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas de forma eletrônica e participar da disputa online.

O certame referente a um terreno dos Correios em São José do Rio Preto/SP, por exemplo, está disponível pelo Licitacoes-e.com.br. O terreno possui aproximadamente 47 mil m² e está localizado na Avenida Floriano André Cabrera, s/n, Residencial Cidade Jardim. A região possui uso predominantemente comercial e dispõe de serviços públicos, transporte coletivo, comércio, bancos, escolas e serviço de saúde completo. Destaca-se ainda o fato de ser próximo das BR-153 e BR-456, o que agrega valor comercial ao imóvel.

No site do Feirão (www.feiraodeimoveiscorreios.com.br) é possível fazer buscas por tipo, localidade e finalidade dos imóveis, bem como obter outras informações sobre a descrição, documentação e a região em que se localizam. Os interessados poderão conhecer os prédios e terrenos por fotos e vídeos, além de agendar visitas presenciais.

Os editais, contendo o preço de venda e outros detalhes de cada certame estão disponíveis na página dos Correios. Os vídeos com imagens panorâmicas desses e de outros imóveis do Feirão estão disponíveis no canal da empresa, no YouTube.

Da assessoria