Filho de candidato a vereador por Socorro é preso por sequestro e assalto a mão armada









11/03/21 - 13:48:39

Elmo Anibal Correia Dias, filho do ex-candidato a vereador, por Nossa Senhora do Socorro, Edézio Pereira Dias Neto (Elmo do Fernando Collor), do PTB, foi preso por policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar, por prática de assalto, tentativa de sequestro e porte ilegal de arma. Com ele, também foi preso, Vitor Gabriel da Silva Dantas, 18 anos, acusado de ter cometido os mesmos crimes.

Conforme informações dos militares, os dois meliantes usavam o carro pertencente ao ex-candidato a vereador e teriam assaltado um homem e o colocado à força dentro do veículo, na região do Marcos Freire II onde, segundo moradores, a dupla atuava já havia algum tempo.

Os policiais do 5º BPM, atenderam denúncia feita pelo 190 e quando chegaram no local da ocorrência, flagraram Elmo Anibal e seu comparsa, tentando sequestrar um homem, depois de terem cometido assalto a mão armada. Os indivíduos não resistiram a prisão e foram encaminhados para a delegacia de policia, para as providências cabíveis ao caso.