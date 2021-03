INCÊNDIO DE GRANDE PROPORÇÃO ATINGE ÁREA DE VEGETAÇÃO NA ARUANA









11/03/21 - 05:08:10

Um incêndio de grandes proporções e que atingiu uma área de vegetação no bairro Aruana, em Aracaju, foi registrado no inicio da noite desta quarta-feira (09).

As informações são de que uma equipe do Grupamento Tático Aéreo (GTA) foi chamada para ajudar a combater as chamas.

O caso acontece na rua A, próximo ao residencial Franco Freire I. Por conta da fumaça, muitos moradores estão saindo de suas casas. Mas, de acordo com os bombeiros, não há riscos para as residências e o fogo atinge o espaço de área verde.

O Corpo de Bombeiros informou ainda que o fogo no local deverá extinguir sozinho.

Nas últimas 24h foram registrados outros incêndios, por conta desta alta demanda, o tempo está sendo maior no combate ao fogo.

Foto CBM/SE