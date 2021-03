JUIZ FEDERAL GILTON BATISTA BRITO SERÁ O PRÓXIMO DIRETOR DO FORO DA JFSE









11/03/21 - 10:42:35

Nesta quarta-feira, 10, o Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) designou os Diretores e Vice-diretores de Foro das seis seções judiciárias vinculadas para o biênio 2021-2023. Foi indicado para a Direção do Foro da Justiça Federal em Sergipe (JFSE) o juiz federal Gilton Batista Brito, da 1ª Relatoria da Turma Recursal, Vice-diretor do Foro por duas gestões consecutivas (2017-2019 e 2019-2021). O juiz titular da 4ª Vara Federal de Sergipe, Fernando Escrivani Stefaniu, assume o cargo de Vice-diretor do Foro.

Próximo Diretor

Removido em março de 2010 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), onde tomou posse em junho de 2005, o juiz federal Gilton Batista Brito foi lotado em Sergipe em 2012. Atuou em diversas instituições públicas, como o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Defensoria Pública do Estado de Sergipe e Advocacia-Geral da União (AGU).

Graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 1998, especialista em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), em 2013, e em Segurança Pública e Democracia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), em 2015, o magistrado concluiu o curso de mestrado em Direito na mesma universidade, em 2016, e atua como docente na referida área do conhecimento.

Vice-direção

Juiz federal desde 2005 e titular da 4ª Vara Federal de Sergipe desde novembro de 2015, o magistrado Fernando Escrivani Stefaniu é mestre em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e especialista em jurisdição constitucional pela Universidade de Pisa (Itália).

O juiz também foi membro do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) no biênio 2014-2016, além de ter exercido os cargos de juiz de Direito em Pernambuco e de promotor de Justiça no Ceará.

Justiça Federal em Sergipe (JFSE)