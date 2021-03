Livros com personagens do fundo do mar divertem e ensinam as crianças









11/03/21 - 09:26:23

Não é de hoje que os animais marinhos, as lendas e os mistérios em torno dos oceanos instigam a curiosidade de crianças, jovens, adultos e idosos. Clássicos da literatura aguçam o interesse pela vida no fundo do mar e convidam o leitor a dar asas à imaginação e embarcar em incríveis aventuras. Não por acaso, os personagens inspirados em peixes, crustáceos, moluscos, sereias e demais seres que habitam os mares têm presenças marcantes em publicações voltadas à garotada.

Para tornar a aprendizagem mais lúdica e divertida e também contribuir com a educação ambiental, a Feira de Livros Escariz, que acontece na Praça de Eventos Orquídea do Shopping Jardins em Aracaju (SE), traz publicações estreladas por simpáticos seres marinhos. No acervo, estão obras para crianças de diferentes idades que estimulam a leitura e a criatividade, ampliam o vocabulário e desenvolvem habilidades cognitivas.

E quem quiser conhecer de perto alguns animais que habitam o fundo do mar e curiosidades acerca dos oceanos, o Shopping Jardins recebe até o dia 29 de março a exposição internacional ‘O Fantástico Mundo Marinho’. A mostra acontece na Praça de Eventos Ipê e apresenta réplicas robóticas gigantes, com sons e movimentos.

Painéis interativos com imagens do fundo do mar, curiosidades da vida marinha e prancha de surfe para fotos na Praça de Eventos Orquídea e exposições da Fundação Mamíferos Aquáticos e Projeto Tamar na Praça Ipê integram o circuito. As atrações estão abertas à visitação, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e o acesso é gratuito.

Confira a seleção de publicações infantis e compartilhe momentos de diversão e aprendizagem ao lado da garotada:

Ocean Friends – Este livrinho estimula no bebê os sentidos do toque e da visão, transformando o banho em um momento lúdico e divertido.

Oceano, Encaixe as Formas – A cada página, a criança é desafiada a encaixar as formas e a aprender uma nova palavra, desenvolvendo habilidades cognitivas. Indicação etária: a partir de 1 ano.

Amigos do Mar – Enquanto acompanham as histórias, meninos e meninas conhecem os animais marinhos e se divertem com quatro quebra-cabeças, estimulando a coordenação motora e a leitura e desenvolvendo habilidades cognitivas. Indicação etária: a partir de 2 anos

Oceano, Livro de Estêncil – A criançada vai se divertir fazendo incríveis desenhos dos animais do oceano. Basta colocar a página preta debaixo do estêncil escolhido e inserir uma folha em branco sobre a página escura. Depois é só fazer o contorno do desenho com um lápis e pintar como quiser. Indicação etária: a partir de 3 anos.

Dez Tartarugas Animadas – A história com as rimas, ilustrações e relevos começa com dez tartarugas em relevo que vão diminuindo até chegar a uma no final. A cada página, as adoráveis personagens compartilham várias descobertas e ajudam a garotada a aprender a contar. Indicação etária: a partir de 3 anos.

Sereias Incríveis – Repleto de estímulos visuais e sensoriais, este livro incita a leitura e a imaginação. A protagonista é um ser mitológico fascinante, com cauda brilhante e muito estiloso. A criançada vai se divertir bastante com essas sereias especiais, ao tocar as páginas e ver suas caudas mudarem de cor. Indicação etária: a partir de 3 anos.

Peixinhos Brilhantes – Ao invés de sereias, os protagonistas desta obra são peixes pra lá de estilosos. Estímulos visuais e sensoriais, incentivam a leitura e a criatividade. A garotada vai adorar tocar as páginas e ver as escamas mudarem de cor. Indicação etária: a partir de 3 anos.

Procurando Dory, A História do Filme em Quadrinhos – Em busca de reencontrar os pais, a simpática peixinha vive situações emocionantes e perigosas sozinha e na companhia de velhos amigos. Nesta versão, a publicação convida toda a família a se divertir com as aventuras de Dory de uma forma diferente: em quadrinhos. Indicação etária: a partir de 3 anos.

Vinte Mil Léguas Submarinas – Versão bilíngue do clássico da literatura francesa escrito por Júlio Verne no século XIX. A história convida o leitor a embarcar em aventuras pelo mundo a bordo do submarino Náutilu, embarcação criada por Capitão Nemo e considerada um monstro marinho pela humanidade. Indicação etária: a partir de 7 anos.

Procurando Dory, Meu Livro Gigante de Brincadeiras – Organizar as tarefas e agendar as atividades ficam ainda mais divertidos com a ajuda de Dory, Nemo, Marlin e demais personagens da franquia de animação da Disney. O calendário permanente conta também com 100 lindos adesivos.

Fundação Mamíferos Aquáticos Store – A lojinha conta com três publicações voltadas para meninos e meninas. ”Vida Marinha – 1º guia ilustrado para criança’, ‘100 Animais Marinhos para Colorir’ com desenhos e informações sobre os bichinhos e ‘ABC do Oceano’ com ilustrações e nomes de animais da letra A a Z. Todas são de autoria do artista plástico e educador ambiental Alexandre Huber e a primeira, escrita em parceria com o biólogo Eric Comin, apresenta histórias e curiosidades contadas pelos animais, buscando formar futuros ‘Guardiões dos Oceanos’.

Da assessoria

Foto: Divulgação