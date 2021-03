“NA PANDEMIA VÁRIAS MEDIDAS SÃO VÁLIDAS, SÓ NÃO VALEM MENTIRAS”, DIZ GILMAR









11/03/21 - 14:33:56

“Na pandemia vale tudo, só não vale mentir”, afirmou o deputado Gilmar Carvalho durante sessão remota desta quinta-feira (11) na Assembleia Legislativa. A afirmação se baseou no relatório emitido pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal, acerca do número de leitos de UTI para pacientes com Covid no Hospital de Estância

O deputado explicou que, durante a fiscalização, os MPs encontraram vários leitos para pacientes com coronavírus sem funcionar.

Os órgãos ministeriais consideram que incluir leitos inoperantes na lista de leitos disponíveis descumpre o dever de transparência da Administração Pública. Além disso, afirmam que o desconhecimento da população sobre a real situação do sistema de saúde pode influenciar o comportamento quanto ao cumprimento das medidas de distanciamento social.

Diante da situação Gilmar afirmou: “Não leio mais os boletins epidemiológicos oficiais do Estado. Perdi a confiança nas informações” Ele complementou dizendo que os boletins do governo informam haver vagas em leitos de UTI em hospitais públicos para pacientes com Covid e questionou: “Onde estão esses leitos?

O deputado falou que entende as dificuldades enfrentadas pelos gestores para gerenciar uma crise tão grande. “Além do problema se agigantar cada vez mais, há a sobrecarga emocional mas não se justifica mentir. Mentir é para quem é mentiroso, para quem esconde a verdade”, salientou.

Gilmar pediu ao presidente atenção para duas incações da sua autoria que tramitam na Casa. Uma que trata da Medalha de Honra ao Mérito para seu conterrâneo Clodoaldo Tavares de Santana, único sergipano tricampeão do Mundo. A outra indicação sugere que o Estado crie um fundo cujos recursos seriam utilizados na pandemia.

O deputado se dirigiu ao presidente da Casa Luciano Bispo e, baseado em estatística de órgãos responsáveis por dimensionar os efeitos causados pela pandemia disse: “Está faltando espaço físico para abrigar leitos, macas e outros”. Gilmar solicitou que, caso haja possibilidade, seja cedido um espaço na Assembleia Legislativa para dar suporte aos médicos e hospitais e abrigar os pacientes com Covid 19. O deputado ofereceu o gabinete que estã à sua disposição para que seja utilizado no tratamento de pacientes com a COVID-19.

Por Assessoria Parlamentar