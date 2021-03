Neto Batalha fiscaliza unidades de saúde de São Cristóvão e orienta a população









11/03/21 - 16:29:38

Na tarde da última quarta-feira, 10, o vereador por São Cristóvão, Neto Batalha, visitou a unidade básica de saúde Maria José Soares Figueroa e a unidade de atendimento 24 horas, localizada no Conjunto Eduardo Gomes, a fim de fiscalizar o atendimento e demandas relacionadas à Covid-19.

Bem recepcionado, o vereador contou que as condições estruturais do atendimento médico ainda são precárias. “Fui recepcionado pelo diretor e pela médica da unidade, onde me mostraram as instalações e pude constatar que o atendimento estava sendo realizado naquele momento, porém pude constatar que existe apenas um ventilador mecânico para atender toda a população do Eduardo Gomes. Estarei levando a prefeitura a Indicação para a aquisição de novos respiradores, para que que população possa ter um melhor atendimento em um momento tão difícil para todos nós”.

Não abstendo a população da responsabilidade que possuem, Neto lembra o assustador aumento de casos e alertam. “A saúde está à beira de um colapso devido ao grande número de casos provenientes do Covid-19. Gostaria de pedir a toda a população que se cuidem, quem puder, fique em casa e, aos que precisam sair para trabalhar, previnam-se, usem máscara e álcool gel. Juntos vamos vencer essa pandemia”, declarou, demonstrando esperança.

O parlamentar disse ainda que, durante a semana, estará visitando as demais unidades de saúde e órgãos da prefeitura de São Cristóvão para, junto à população, buscar as melhorias necessárias.

Fonte e foto assessoria