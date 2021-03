POLÍCIA UNIDA: ADEPOL, SINPOL, ASPRA, ASSOMISE, ÚNICA E ASIMUSEP DIVULGA CARTA









11/03/21 - 06:07:23

Representantes das forças de segurança se unem para pedir imunização contra COVID-19

Em carta aberta, o Movimento Polícia Unida, que contém entidades representativas dos policiais civis, policiais militares e bombeiros militares do Estado de Sergipe, tratou com sobre da imunização dos profissionais da segurança pública contra a COVID-19. As entidades destacam que mesmo com o aumento do número de casos e o aparecimento de novas variantes do vírus, a segurança pública não parou e nem reduziu. A categoria continuou nas ruas, garantindo a segurança da população.

No documento, o Movimento Polícia Unida diz estar aberto ao diálogo com representantes do Governo do Estado, mesmo que o mesmo não tenha mostrado interesse em analisar os requerimentos emitidos individualmente, requerendo inclusão da classe militar no plano de vacinação.