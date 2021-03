Policial militar é preso por agentes da PRF com carro roubado na BR 235 em Sergipe









11/03/21 - 08:33:33

Um policial militar não teve seu nome revelado, foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (10) na BR 235, quando trafegava em um veículo com chassi adulterado e placa fria.

As informações passadas por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) são de que o militar, ao ser questionado, disse que não tinha conhecimento sobre o problema do veículo, que acabou sendo apreendido e levado à delegacia, após constatar adulteração no chassi e restrição de roubo.

A prisão do militar ocorreu quando os agentes efetuaram a abordagem e constataram que o veículo era roubado.

Após a prisão, o militar fui encaminhado para o Presídio Militar, em Aracaju.