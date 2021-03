Prefeitura de Aracaju discute novo Plano de Contingência para períodos chuvosos









11/03/21 - 12:13:06

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu, na manhã desta quinta-feira, 11, os membros do Comitê de Gerenciamento de Crise para tratar sobre o planejamento para as chuvas de março. No encontro, foi apresentado o novo Plano de Contingência da Prefeitura, que define as ações de cada secretaria e estabelece estratégias para que a cidade possa enfrentar o período chuvoso com efetividade. De acordo com Edvaldo, o modelo elaborado para 2021 teve como base os bons resultados alcançados nos anos anteriores, mas “com retificações e melhorias que o tornam ainda mais eficiente”.

“Nós, de fato, tivemos uma grande evolução, do ponto de vista da abordagem dos desastres naturais na cidade de Aracaju, principalmente das chuvas. Fizemos um grande avanço com o nosso Plano de Contingência, tanto no sentido de fortalecer a Defesa Civil municipal quanto no de avançar conjuntamente. Hoje, estamos mais preparados, mais eficientes, e tudo isso foi reflexo do trabalho que realizamos nos últimos quatro anos. Mas a gente não pode ficar olhando pra trás. Então, esse novo Plano de Contingência é o primeiro desse novo planejamento, cujo foco é avançar. Portanto, temos que fazer o maior esforço possível para que ele também seja executado como gostaríamos”, destacou o prefeito.

Neste sentido, segundo Edvaldo, uma das principais metas a serem alcançadas com o novo plano é tornar as ações mais céleres, “imprimindo um ritmo ainda mais intenso, tanto no trabalho preventivo quanto nos dias chuvosos”. “Precisamos estar prontos para quaisquer eventualidades. Hoje, nossas equipes contam com elementos tecnológicos, que nos permitem ter uma visão ampla. Então, que estejamos todos empenhados, como sempre foi, mas que também possamos aprimorar o nosso trabalho para entregar resultados cada vez melhores, mais rápidos à população”, reiterou.

Plano de Contingência

Entre as estratégias traçadas no Plano de Contingência para 2021 estão a identificação dos bairros localizados em áreas de risco, a exemplo dos bairros América, Cidade Nova e Porto Dantas, além dos principais pontos de alagamentos e inundações da cidade. O planejamento também inclui as atribuições das secretarias para cada fase e níveis de alerta, e exemplos de boas práticas realizadas no ano anterior, que poderão ser reproduzidas, caso necessário.

“Identificados estes pontos problemáticos, há ações para resolver situações de inundações, como o desassoreamento do Rio Poxim, e ações cotidianas para minorar os alagamentos. Com este planejamento, podemos atender prontamente, fazendo com que os danos sejam os menores possíveis. Esta é uma determinação do prefeito Edvaldo Nogueira, de que todas as ações sejam integradas para que os melhores resultados sejam colhidos. Então hoje alinhamos, sintonizamos as ações, de modo que fique afinado o papel de cada órgão para que possamos ser cada vez mais eficazes no enfrentamento a esses períodos chuvosos”, declarou o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Mendonça.

O coordenador da Defesa Civil, major Silvio Prado, explicou que, a base para elaboração do Plano de Contingência 2021, “foram as experiências bem sucedidas dos anos anteriores”. “Foi um simulado da vida real, visto que verificamos, na prática, o que poderia ser aperfeiçoado, a exemplo da retirada de pessoas de suas residências antes da inundação, como fizemos em 2020, no Largo da Aparecida, inclusive, salvaguardando os móveis e eletrodomésticos. Então, todas as boas práticas serão melhoradas para que possamos dar uma resposta ainda melhor às pessoas que moram em áreas de risco”, detalhou.

O major ressaltou ainda que, diante da pandemia do novo coronavírus, medidas específicas também foram estabelecidas no novo plano. “Listamos ações não apenas para a realocação segura das famílias, como também para a preservação da saúde. Esse também foi um trabalho que realizamos no ano passado, como a transferência de famílias para hotéis e testagem e isolamento das pessoas com sintomas, e que será mantido enquanto a pandemia perdurar”, enfatizou.

Participaram da reunião os secretários Luiz Roberto Dantas (Serviços Urbanos) Jeferson Passos (Fazenda), Carlos Cauê (Comunicação), Renato Telles (Transportes e Trânsito), Simone Dantas (Assistência Social), Dayse Cardoso (Governo), além do coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, e do comandante da Guarda Municipal, subinspetor Fernando Mendonça.

Foto Ana Licia Menezes