PROFISSIONAIS DE SAÚDE SÃO IMPEDIDOS DE ENTRAR NO ASILO RIO BRANCO, DIZ SMS









11/03/21 - 08:53:31

Uma mulher de 93 anos, moradora do asilo Rio Branco, em Aracaju, morreu com sintomas da Covid-19, dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Sergipe (Samu), em frente à instituição no fim da tarde dessa quarta-feira (10).

A Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju (SMS) emitiu uma nota para informar que os profissionais de saúde foram impedidos de entrar no asilo Rio Branco.

As informações são de que há suspeita que novo casos de covid-19 entre os idosos daquela instituição. Além de que quase 20 funcionários da entidade também foram infectados.

Na semana passada, pouco mais de 30 idososforam diagnosticados com Covid-19, sendo que oito precisaram ser internados.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que assim que soube do caso, enviou uma equipe médica para avaliar os demais idosos residentes, mas foi impedida de entrar. A instituição é filantrópica, com regimento próprio e fiscalizada pelo Ministério Público Estadual e pelo Conselho do Idoso.

Veja o que diz a nota da SMS

A Secretaria Municipal da Saúde informa que tomou conhecimento, pela equipe da Superintendência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Sergipe (SAMU), de duas idosas residentes no asilo Rio Branco que precisaram de atendimento, nesta quarta-feira, 10. Uma delas faleceu durante remoção para unidade de saúde e a outra está sendo assistida no Hospital Municipal Fernando Franco. Assim que tomou ciência, a SMS enviou equipe médica para avaliar os demais idosos residentes. No entanto, a equipe foi impedida de entrar pelos representantes do asilo, que é uma instituição filantrópica, com regimento próprio e fiscalizada pelo Ministério Público Estadual e pelo Conselho do Idoso.

A SMS tem acompanhando diariamente os idosos dessa casa de longa permanência desde o dia 23 de fevereiro, quando foi informada sobre casos suspeitos de covid-19 por meio de vias não oficias e enviou equipes do Aracaju Para a Vida para avaliar e realizar testes RT-PCR nos idosos e funcionários.

Durante esse trabalho de monitoramento, a SMS detectou a necessidade de regulação de oito idosos para internamento e garantiu que todos os encaminhamentos fossem realizados de maneira célere no mesmo dia. Desses, três idosos permanecem internados.

Após a suspeita e confirmação de casos de covid-19 no local, a SMS reforçou os protocolos sanitários a serem seguidos pela direção, porém, tem encontrado dificuldade em exercer o trabalho de assistência à saúde. A Prefeitura de Aracaju também realiza desinfecções periódicas no local. A última ocorreu dia 3 de março e já foram realizadas 24 desinfecções no Rio Branco.

A Secretaria Municipal da Saúde realiza o mesmo trabalho de acompanhamento nas demais casas de longa permanência da capital sem registro de intercorrências.

Os institucionalizados já receberam as duas doses de CoronaVac, com a segunda dose administrada no dia 09 de fevereiro. É importante ressaltar que, de acordo com o Instituto Butantan, laboratório responsável pelo imunizante, o tempo necessário para proteção pode ocorrer em até um mês após aplicação da segunda dose, destacando que a vacina somente abranda sintomas e diminui risco de complicações.

Com informações do radialista Jailton Santana, no Jornal da Rio