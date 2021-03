Seduc divulga lista de estágio não obrigatório para nível superior









11/03/21 - 12:33:32

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulgou nesta quinta-feira, 11, a lista do Processo Seletivo de estudantes de nível superior no segmento de estágio não obrigatório das escolas da rede estadual de ensino. Os nomes dos contemplados foram publicados por curso e deverão seguir com a entrega dos documentos, conforme o processo seletivo ultimado pelo Edital 04/2021.

Os estudantes aprovados no Processo Seletivo irão atuar como monitores de aprendizagem em aulas de reforço escolar para os estudantes matriculados nas turmas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJAEF e EJAEM) e Educação Profissional, nas disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, Ciências da Natureza para o Ensino Médio e suas modalidades.

Os estagiários selecionados terão jornada de atividades com carga horária de trabalho de 4 horas diárias e 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, que poderão ser realizadas nos turnos matutino, vespertino e noturno, dependendo das necessidades da Seduc.

A distribuição da jornada de atividades incluirá 18h semanais para o reforço da aprendizagem com os estudantes e 2horas semanais para atividade de planejamento e orientação, na unidade de ensino, sob a tutoria da coordenação pedagógica e dos professores titulares do componente curricular para o qual foi selecionado.

De acordo com o professor Jorge Costa, diretor do Departamento de Recursos Humanos da Seduc, o estágio não obrigatório é uma reivindicação antiga da comunidade escolar, por motivar o reforço da aprendizagem dos alunos da rede estadual, bem como favorecer ao universitário/estagiário o aprendizado em campo.

A bolsa de estágio terá o valor de R$ 415,00, e, por força do termo de compromisso de estágio, cumprirá as normas disciplinares e de trabalho estabelecidas. O estagiário fará jus ao auxílio que se destina ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte, no deslocamento de sua residência para o local do estágio e vice-versa. O estágio terá duração de até um ano, podendo ser prorrogado por igual período.