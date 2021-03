Senar Sergipe inicia aulas do Senar Jovem Nossa Senhora da Glória









O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE realizou nesta quinta-feira, 11, a abertura das aulas do curso Senar Jovem/Assistente agropecuário em bovinocultura leiteira no município de Nossa Senhora da Glória. Por medida de prevenção por conta da pandemia do coronavírus, as aulas acontecerão de forma remota.

A bovinocultura leiteira é a principal atividade econômica no Alto Sertão sergipano. O objetivo do curso é capacitar os jovens dessa região para atuarem como empreendedores e na gestão das fazendas. O curso tem carga horária de 448 horas com duração prevista de 9 meses.

A pedagoga do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE, Carla Aparecida, explica que o curso é dividido em módulos básicos (português, matemática, informática e administração rural) e o módulos específicos voltados para a cadeia leiteira.

“Neste primeiro momento, devido aos Decretos Estadual e Municipal, as aulas serão remotas através do Google meet. Vamos aguardar os decretos para retomar as aulas presenciais. As aulas acontecerão três vezes na semana e o objetivo é capacitar esses jovens e formar profissionais que estejam habilitados para atuarem na área de bovinocultura leiteira profissionalmente nas propriedades onde eles residem ou até prestar assistência profissional em outras propriedades rurais”, afirma Carla.

O aluno Ítalo Breno Dias de Souza, 20 anos, mora no município de Graccho Cardoso com os avós que são produtores rurais. Ele conta que a expectativa é adquirir conhecimento técnico para aplicar na propriedade.

“Este curso é uma oportunidade de ter mais conhecimento e trabalhar na minha área na fazenda dos meus avós. A expectativa é adquirir conhecimento e desenvolver mais o que já sei, que é tirar leite e mexer com ração. O curso vai trazer mais conhecimento”, afirma Ítalo.

Parceria

O Curso Senar Jovem é desenvolvido pelo Senar/SE em parceria com a Prefeitura Municipal de Glória. O secretário de Agricultura do município, Djalci Ferreira de Aragão, destacou a importância do curso para o município.

“Nós temos uma cadeia produtiva muito forte e neste momento o Senar oferece um curso que está iniciando hoje. São filhos de produtores que daqui a 9 meses vão sair com uma qualificação e vão fortalecer ainda mais a nossa cadeia produtiva do leite. Vão levar conhecimento para as suas propriedades. Este o início de outros cursos que acontecerão nesta região”, afirma Djalci.

