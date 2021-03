Sheyla Galba vota favorável para que Prefeitura adquira vacinas contra a Covid-19









A vereadora Sheyla Galba votou favorável ao Projeto de Lei N° 33/2021, de autoria do Executivo Municipal, QUE ratifica o protocolo de intenções firmado entre o Município de Aracaju e outros municípios brasileiros, por meio de um Consórcio, com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, bem como medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Com a aprovação, a Prefeitura está autorizada a adquirir doses imunizantes com recursos próprios.

Ao justificar seu posicionamento, a parlamentar apresentou dados sobre a vacinação em Sergipe, especialmente na capital. “Temos uma média de 570 mil habitantes em Aracaju e, até o momento, foram vacinadas 32.443 pessoas. Estes números mostram que o processo de vacinação está um pouco lento”, detalhou.

Para a vereadora, o consórcio vai agregar e possibilitará que a vacinação seja ampliada. “Teremos mais pessoas imunizadas. Enquanto oposição a gente assina embaixo este consórcio, mas queremos que tudo ocorra de forma transparente e planejada. Meu voto é sim pela vacina, pela vida e por amor ao próximo”, enfatizou.

Sheyla Galba reforçou o pedido para que os pacientes oncológicos sejam priorizados na vacinação. “São pessoas com baixa imunidade, principalmente os que estão em tratamento de quimioterapia e radioterapia”, salientou.

