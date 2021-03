Vereador Anderson de Tuca pede melhor segurança e policiamento no Siqueira Campos









11/03/21 - 16:34:34

O vereador Anderson de Tuca (PDT) protocolou uma solicitação à Guarda Municipal de Aracaju, para que fortaleça a fiscalização e segurança dos comerciantes e ambulantes. “Comerciantes do Bairro Siqueira Campos me procuraram para fazer um apelo, pois se sentem à mercê de assaltos e furtos, sem um policiamento adequado no local, moradores também se sentem amedrontados”, declara o vereador.

Essa questão de policiamento e segurança não é um problema exclusivo da zona oeste de Aracaju, “há diversos pontos na cidade que necessitam desse olhar mais severo das autoridades, para garantir segurança e conforto à nossa população. Tenho trabalhado para atender às solicitações dos cidadãos, cabendo aos órgãos superiores a realização, e juntos transformamos Aracaju em um lugar melhor”, afirma.

Fonte e foto assessoria