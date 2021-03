ZEZINHO SOBRAL DIZ QUE O MAIS IMPORTANTE NA PANDEMIA É SALVAR VIDAS









11/03/21 - 15:33:16

O líder do Governo na Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Zezinho Sobral (PODE) voltou a se pronunciar sobre a pandemia da Covid-19, enfatizando a segunda onda da doença de forma mais agressiva e o crescimento do número de óbitos em todo o país.

“Nós sabemos que a Economia precisa sobreviver, que precisamos arrecadar impostos, gerar empregos e apresentar soluções para a sociedade do ponto de vista da cidadania, mas o mais importante que precisamos defender é a vida humana. Tenho certeza que nenhuma decisão será tomada de forma precipitada em Sergipe”, observa.

Sobre a vacinação contra a doença, Zezinho Sobral disse que já estão sendo imunizados em Sergipe, as pessoas acima de 75 anos. “Quero crer que, com a chegada de mais vacinas, a campanha vai sendo intensificada. Alguns países já entenderam que se vacine a população acima dos 50; tem muitos jovens vindo a óbitos, mas a maioria está sendo em pessoas com mais de 60 anos”, ressalta.

Quanto ao Hospital Regional de Estância, que tem leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIS), desativados, o deputado explicou que existe uma carência de médicos intensivistas para atuar. “A formação de um intensivista precisa de pelo menos dois anos de residência; também é necessário a gasometria e a hemodiálise em leitos de UTIs”, acrescenta.

Por Aldaci de Souza

Foto: Joel Luiz