APÓS TERCEIRO FECHAMENTO, HOSPITAL PRIMAVERA RETOMA ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA









12/03/21 - 12:52:04

O Hospital Primavera emitiu uma nota nesta sexta-feira (10), que reabriu o atendimento de emergência para adultos em Aracaju. O serviço foi suspenso pela terceira vez na terça-feira (9).

Na nota, a assessoria informou que o fechamento do Primavera ocorreu em virtude do aumento da ocupação de leitos de Covid-19 na unidade. Apesar de reabrir, a assessoria de comunicação informou que há risco de novo fechamento e pediu conscientização da população para as medidas de segurança da saúde.