ATO DO SINDISAN NA DESO PEDE MAIS AÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA A COVID-19









12/03/21 - 16:56:15

Na manhã desta sexta-feira, 12, dirigentes do SINDISAN se reuniram com trabalhadores e trabalhadoras da DESO, no pátio da sede da empresa, para discutir a reivindicação de ações por parte da Companhia para resguardar a saúde dos empregados frente aos crescentes casos de Covid-19.

Parte significativa dos funcionários da sede se fez presente ao ato. Na oportunidade, o presidente do SINDISAN, Silvio Sá, falou das ações e queixas do sindicato junto à DESO a fim de buscar cumprir os decretos do Executivo Estadual, bem como da solicitação de medidas que visem a amenização dos riscos de contaminação sem comprometimento do trabalho.

O ato ainda teve a fala dos diretores Iara Nascimento e Jorge Tupinambá, bem como a participação de colegas da Companhia, que demonstraram a necessidade de adoção de medidas sanitárias por parte da empresa e da necessidade de esforço por parte da categoria em cumpri-las.

O efeito do ato foi quase imediato. Já no final da manhã, logo após o ato, a diretoria da DESO emitiu uma Resolução de Diretoria Executiva (RDE), com novas medidas de enfrentamento à Covid-19, porém, ainda insuficientes para atender a todos os pleitos do sindicato e dos trabalhadores.

O SINDISAN acompanha de perto e está sempre à disposição da categoria para que a saúde dos colaboradores da DESO esteja em primeiro lugar.

Por Assessoria de Imprensa / Sindisan