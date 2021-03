SAMUEL FAZ INDICAÇÃO PARA O GOVERNO DO ESTADO REDUZIR CARGA TRIBUTÁRIA









Na busca de minimizar a situação dos sergipanos, o deputado estadual Capitão Samuel, deu entrada no último dia 02, na Assembleia Legislativa, a indicação para o governo do Estado, que reduzir a alíquota dos combustíveis gasolina, diesel e o álcool, em 50 %, com a diminuição da carga tributária para consumidores do Estado de Sergipe .

A redução do preço dos combustíveis, só será possível com mudança nos impostos. Quase metade do valor pago pelo consumidor nas bombas é de tributos federais e estaduais. A modificação na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujo a alíquota varia de Estado para Estado.

“Precisamos unir forças para tentar diminuir a carga tributária do Estado, para começar a fomentar a economia do nosso Estado e melhorar a qualidade de vida do povo sergipano, que não suporta o valor excessivo do combustível, “comentou o capitão Samuel.

Desonerar o preço do combustível, é medida essencial para movimentar a estrutura do Estado de Sergipe, melhorando a vida de trabalhadores, que necessitam se locomover para ganhar o pão de cada dia.