COVID-19: PASTOR LUIZ ANTÔNIO, DA IGREJA QUADRANGULAR, DEIXA A UTI DO HOSPITAL









12/03/21 - 10:34:08

A Igreja do Evangelho Quadrangular de Sergipe informa que o seu supervisor estadual, Reverendo Luiz Antonio da Silva, deixou a UTI, está no quarto no Hospital Primavera, mas com previsão de logo em breve retornar para casa.

Pastor Luiz Antonio tem 55 anos, completou no último dia 10 de março, 25 anos de ministério em Sergipe, e é reconhecido pelo Brasil por levar mensagens de fé e esperança.

A família Abreu Silva e Igreja Quadrangular agradecem a atenção de toda equipe médica, a intercessão dos irmãos e pedem que todos permaneçam orando por todos estão nos hospitais acometidos de Covid-19.

Não há previsão de alta ainda.

Igreja do Evangelho Quadrangular Sergipe