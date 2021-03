CUSTO DA CONSTRUÇÃO EM SERGIPE AUMENTOU, NO MÊS DE FEVEREIRO, DIZ FIES









12/03/21 - 13:49:44

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, uma produção conjunta do IBGE e da Caixa Econômica Federal, revelou que o custo médio da construção em Sergipe, por metro quadrado (m²), em fevereiro deste ano, registrou aumento de 2,0%, quando comparado com o mês imediatamente anterior, janeiro último. Na comparação com o mês de fevereiro do ano passado, o custo registrado apresentou aumento de 17,8%.

Em termos absolutos, o custo médio por metro quadrado ficou em R$ 1.180,68, assinalando o segundo menor custo do País no mês analisado, logo atrás do Rio Grande do Norte (R$ 1.169,46). O terceiro menor custo foi registrado em Pernambuco (R$ 1.199,00). Por outro lado, os estados que registraram maior custo médio foram Santa Catarina (R$ 1.474,57), Rio de Janeiro (R$ 1.421,72) e Acre (R$ 1.418,91).

Composição do custo da construção de fevereiro

Analisando separadamente os componentes do custo da construção, verificou-se que, do valor total, a fatia de 60,7%, ou R$ 716,32, referiu-se ao custo com material, enquanto os 39,3% restantes, ou R$ 464,36, corresponderam ao valor da mão de obra empregada.

Em termos relativos, o custo com material, no mês considerado, teve aumento de 31,4% na comparação com o mesmo mês (fevereiro) do ano que findou. No entanto, quando comparado com janeiro de 2021, o acréscimo foi de 3,4%.

Quanto ao custo com a mão de obra, observou-se aumento de 1,5% em relação a fevereiro do ano passado. Já em relação ao último mês de janeiro, apresentou estabilidade.

NIE/FIES