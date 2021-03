Diná Almeida quer inclusão de Garis no plano de vacinação contra a covid-19









12/03/21 - 08:16:19

Diante do avanço na contaminação da população pela Covid-19 e a escassez do número de leitos de UTI, a deputada estadual Diná Almeida (Podemos) solicitou ao governador do estado, Belivaldo Chagas, viabilizar medidas necessárias para incluir os garis no grupo prioritário da segunda etapa de imunização da doença.

A iniciativa em apresentar a Indicação nº 60/2021 se deu por entender os riscos de contaminação a que estes profissionais são expostos no exercício de suas atividades.

“Eu não poderia agir diferente. Essa categoria executa um trabalho essencial à sociedade e estão em risco contínuo quando realizam a coleta do lixo em nossas residências. Fiquei muito feliz com esta indicação e com a aprovação por parte dos colegas deputados”, pontuou Diná Almeida.

Por Gerliano Brito